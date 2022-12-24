У Дії запустили опитування щодо дати святкування Різдва

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у facebook.

"Все більше українців зустрічають Різдво 25 грудня. Так, як це робить більша частина світу. І так, як це було у 1918 році після проголошення незалежності Української Народної Республіки.

Але також багато українців віддають перевагу старому стилю. І святкують Різдво 7 січня.

Заходьте в Дію й обирайте свій варіант. Гарного Різдва, коли б ви його не святкували", - написав Федоров.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, голосування триватиме з 24 по 30 грудня.

"Католики, греко-католики та православні святкують Різдво Христове в один день – 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують — григоріанським (новий стиль) чи юліанським (старий стиль). І за старим Різдво припадає на 7 січня. Переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем. Але 6 із 15 православних церков, а також українські греко-католики користуються юліанським календарем", - пояснив Ткаченко.

20 грудня соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила дані опитування, за результатами якого 11% українців заявили, що святкуватимуть Різдво 25 грудня, а 55% — 7 січня.

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