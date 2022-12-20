Про це інформує в Медіацентрі заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

Тисяча українців взяла участь в опитуванні щодо дати їхнього святкування Різдва та як ставляться до перенесення.

"Цього року на питання, коли вони святкуватимуть Різдво, респонденти відповіли так: 11% — 25 грудня, 25% — в обидві дати (25 грудня та 7 січня), 55% святкуватимуть 7 січня. Ідея святкування Різдва у дві дати або 25 грудня має найбільшу підтримку серед наймолодшого та найстаршого населення. Для молоді це більше розвага, пов’язана з медіа, сформованою думкою святкування разом зі світом. У старшого покоління, яке є найбільш релігійною групою, це більше питання світоглядне. Перехід у цій групі говорить загалом про суспільні зміни в Україні", — розповів Мисів.

Заступник директора Рейтингу пояснив, що святкування та підтримка ідеї перенесення дати відрізняються, адже йдеться про різницю між дією та декларацією.

"44% підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва, 31% говорять про те, що вони проти цього, 23% сказали, що їм це байдуже. Ми бачимо повільну, але помітну тенденцію до збільшення кількості тих, хто підтримує цю ініціативу. Але це не означає, що вони готові святкувати", — додав соціолог.

Загалом найбільше підтримують цю ідею у західній частині Україні, де дискусія стосовно перенесення Різдва на 25 грудня існує з 1990-х років. Також Київ, як прогресивне, космополітичне місто, де найчастіше виникають нові ідеї. Схід і Південь більш консервативні.

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