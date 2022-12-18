Британський адмірал Радакін розповів, який подарунок зробив Залужному на Різдво
Голова комітету начальників штабів Великої Британії Тоні Радакін зізнався, що надіслав головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному на Різдво пляшку віскі
Про це Радакін сказав у інтерв'ю The Telegraph.
За його словами, він написав Залужному записку з різдвяними привітаннями та подарував пляшку його улюбленого шотландського віскі Glenmorangie. Він наголосив, що головнокомандувач ЗСУ очолює список його міжнародних контактів, а у 2022 році він приїжджав до Залужного тричі.
"Британська військова та дипломатична підтримка України була постійною, попри політичні зміни всередині країни. Приголомшливі британські та міжнародні зусилля триватимуть", — пообіцяв Радакін.
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