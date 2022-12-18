Про це Радакін сказав у інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, він написав Залужному записку з різдвяними привітаннями та подарував пляшку його улюбленого шотландського віскі Glenmorangie. Він наголосив, що головнокомандувач ЗСУ очолює список його міжнародних контактів, а у 2022 році він приїжджав до Залужного тричі.

"Британська військова та дипломатична підтримка України була постійною, попри політичні зміни всередині країни. Приголомшливі британські та міжнародні зусилля триватимуть", — пообіцяв Радакін.

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