В дитсадку на Чернігівщині отруїлися діти

Про це передає Еспресо.TV.



"Інформація про отруєння дітей 2015-2018 років народження надійшла до поліції 21 серпня. Трьом хлопчикам та одній дівчинці стало зле ввечері 20 серпня. Діти були доставлені до лікарні. Лікарям вони скаржились на нудоту та біль в животі", - розповіли правоохоронці.

Попередньо встановлено, що усі четверо дітей відвідують один і той самий дошкільний заклад у Менській територіальній громаді.





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