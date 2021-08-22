В дитсадку на Чернігівщині отруїлися діти
За фактом отруєння чотирьох дітей співробітники Корюківського районного відділу поліції Чернігівської області відкрили провадження за статтею "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням"
Про це передає Еспресо.TV.
"Інформація про отруєння дітей 2015-2018 років народження надійшла до поліції 21 серпня. Трьом хлопчикам та одній дівчинці стало зле ввечері 20 серпня. Діти були доставлені до лікарні. Лікарям вони скаржились на нудоту та біль в животі", - розповіли правоохоронці.
Попередньо встановлено, що усі четверо дітей відвідують один і той самий дошкільний заклад у Менській територіальній громаді.
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