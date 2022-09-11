В Енергодарі окупанти радять колаборантам тікати з міста

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За словами мера, такі дописи, найімовірніше, адресовані насамперед колаборантам, які активно співпрацюють з окупантами.

"Радимо зрадникам скористатися закликом військових РФ, які вже скоро бігтимуть в тому ж напрямку. Бо у вас є тільки два варіанти: або тікати, або дочекатися приходу ЗСУ і зустрітися з нашими захисниками особисто", - додав Орлов.

11 вересня українська розвідка заявила, що командування західного угруповання ЗС РФ відсторонено через серію поразок у результаті наступу України. Нині оперативний склад УВ "центр" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.

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