Командування західного угруповання ЗС РФ відсторонено через серію поразок у результаті наступу України, - ГУР МО

Про це повідомляє ГУР МО.

Зазначається, що після серії поразок від українських Сил Оборони, вчергове змінено командування західного угруповання ЗС РФ.

3 метою відновлення "стійкості управління" угруповання, його очолить командувач угруповання військ "центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін, разом зі своїм штабом. Нині оперативний склад УВ "центр" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.

Відомо, що на сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні).

8 вересня українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією.

Станом на 10 вересня військові пропагандисти РФ повідомляли, що російські окупанти залишили Ізюм.

10 вересня українські військові зайшли до Куп'янська.

11 вересня радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що в Харківській області українські військові звільнили Великий Бурлук, розташований за 20 км від кордону з РФ.

Журналіст Андрій Цаплієнко написав, що ЗСУ відбили в росіян Гоптівку на Харківщині.

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