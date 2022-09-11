Командування західного угруповання ЗС РФ відсторонено через серію поразок у результаті наступу України, - ГУР МО
Керівний склад західного угруповання ЗС РФ відсторонено від командування через нищівні поразки, отримані в результаті наступу українських Сил Оборони
Про це повідомляє ГУР МО.
Зазначається, що після серії поразок від українських Сил Оборони, вчергове змінено командування західного угруповання ЗС РФ.
3 метою відновлення "стійкості управління" угруповання, його очолить командувач угруповання військ "центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін, разом зі своїм штабом. Нині оперативний склад УВ "центр" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.
Відомо, що на сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні).
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