ЗСУ звільнили Великий Бурлук за 20 км від кордону з Росією, - Геращенко
У Харківській області українські військові звільнили Великий Бурлук, розташований за 20 км від кордону з РФ
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко в телеграмі.
"Ми вже у Бурлуку! Орки - біжіть, тільки пащу закривайте, щоб дорогою від місцевих по шиї не отримати", - наголосив він.
Пізніше Антон Геращенко додав у телеграмі, що загарбники втекли з міста.
"Харківська область, Великий Бурлук - 10 км до кордону з Росії. Бійці 92-ї бригади зривають і топчуть російську ганчірку, яку навіть не спромоглися зняти орки, що бігли в паніці", - наголосив він.
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