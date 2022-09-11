Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко в телеграмі.

"Ми вже у Бурлуку! Орки - біжіть, тільки пащу закривайте, щоб дорогою від місцевих по шиї не отримати", - наголосив він.

Пізніше Антон Геращенко додав у телеграмі, що загарбники втекли з міста.

"Харківська область, Великий Бурлук - 10 км до кордону з Росії. Бійці 92-ї бригади зривають і топчуть російську ганчірку, яку навіть не спромоглися зняти орки, що бігли в паніці", - наголосив він.

8 вересня українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією.

Станом на 10 вересня військові пропагандисти РФ повідомляли, що російські окупанти залишили Ізюм.

10 вересня українські військові зайшли до Куп'янська.

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