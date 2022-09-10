Про це вони пишуть у telegram-каналах.

Зокрема, так званий перший заступник міністра інформації "ДНР" Даниїл Безсонов заявив, що військові РФ залишили Ізюм та низку інших населених пунктів у Харківській області.

"Так, з Ізюма пішли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку. Це є результатом помилок високого командування. Але не потрібно шукати в цьому прихованих сенсів. Справа не в договірняках і не в зраді. Просто, воюємо, як уміємо. На всіх рівнях. Десь краще, десь гірше", - написав Безсонов.

Про те, що російським підрозділам довелося залишити Ізюм та відійти за річку Оскіл, написав і військовий пропагандист Юрій Котенок. А telegram-канал Readovka пише, що відхід з Ізюма "був єдиним стратегічно вірним ходом, оскільки в іншому випадку російські війська ризикували залишитися в "котлі".

10 вересня у Генштабі повідомили, що за останні дні ЗСУ звільнили понад 1 тис. кв км української території, взяли під контроль 30 населених пунктів та вклинилися в оборону противника на 50 км.

Водночас в американському Інституті вивчення війни заявили, що українські сили оборони в ході контрнаступу звільнили вже 2,5 тис. кв км території Харківської області.

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