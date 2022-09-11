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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ відбили у ворога Гоптівку, що на кордоні з Росією, - журналіст Цаплієнко

ЗСУ відбили у ворога Гоптівку, що на кордоні з Росією, - журналіст Цаплієнко

11 вересня, 2022 неділя
18:30
війна з Росією українсска армія

Збройні Сили України сьогодні, 11 вересня, відбили у російських окупантів Гоптівку, де знаходиться пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі.

"Звітує 130-й батальйон. 11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних сил України! А Гоптівка це вже кордон з тією фашистською державою, яка думала, що прийшла сюди назавжди", - йдеться у повідомленні.

Гоптівка - пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією, який розташований у Харківській області. У телеграм-каналі "ЗСУ. Війна з окупантами" опублікували фото з цього пункту пропуску в перший день повномасштабного вторгнення.

"А це Гоптівка у перший день повномасштабної війни. Тут знаходився пункт пропуску через державний контроль на кордоні з Україною. Сподіваємося його назавжди приберуть, оскільки кацапи будуть ізольовані", - йдеться у повідомленні.

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