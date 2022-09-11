ЗСУ відбили у ворога Гоптівку, що на кордоні з Росією, - журналіст Цаплієнко
Збройні Сили України сьогодні, 11 вересня, відбили у російських окупантів Гоптівку, де знаходиться пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією
Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі.
"Звітує 130-й батальйон. 11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних сил України! А Гоптівка це вже кордон з тією фашистською державою, яка думала, що прийшла сюди назавжди", - йдеться у повідомленні.
Гоптівка - пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією, який розташований у Харківській області. У телеграм-каналі "ЗСУ. Війна з окупантами" опублікували фото з цього пункту пропуску в перший день повномасштабного вторгнення.
"А це Гоптівка у перший день повномасштабної війни. Тут знаходився пункт пропуску через державний контроль на кордоні з Україною. Сподіваємося його назавжди приберуть, оскільки кацапи будуть ізольовані", - йдеться у повідомленні.
- У Харківській області українські військові звільнили Великий Бурлук, розташований за 20 км від кордону з РФ.
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