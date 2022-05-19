Про це інформує Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

Повідомляється, що 18 травня підрозділами ДСНС в Енергодарі було ліквідовано пожежу, що сталася в окупованому російськими військовими та колаборантами готельному комплексі "Сосновий бір".

За даними Орлова, колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчік та його новопризначений заступник з Макіївки намагалися привласнити приміщення готелю, щоб використовувати у власних цілях.

У ході перетворення комплексу на резиденцію не впоралися із електропроводкою, через що в одному з приміщень сталося займання.

17 травня стало відомо, що окупанти планують провести в Енергодарі "референдум" щодо приєднання міста до Росії.

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