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Окупанти планують за допомогою "референдуму" загарбати Запорізьку АЕС

17 травня, 2022 вiвторок
05:43
війна з Росією Запорізька АЕС

Російські окупанти планують провести в Енергодарі "референдум" щодо приєднання міста до Росії, щоб загарбати Запорізьку АЕС

Про це повідомляє в телеграм пресслужба Запорізької ОВА.

"Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму". Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до Росії, а насправді остаточно долучити Запорізьку АЕС до Росатому, аби знищити енергетичну систему України", - йдеться у повідомленні.

Як кажуть місцеві жителі, в Енергодарі 16 травня російські військові ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку. Наразі повідомляють про шістьох викрадених. Під час вчинення злочинів росіяни тримали всіх, хто мешкає у квартирах, на автоматному прицілі.

Також російські військові риють окопи навколо міста та будують укріплення.

  • Російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку.
  • Згодом на ЗАЕС прибули 11 співробітників Росатому, зокрема інженери. Представник групи повідомив, що їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки. Також припускають, що ще однією причиною їх прибуття може бути те, що співробітників Запорізької АЕС відмовилися співпрацювати з окупантами.
  • Запорізьку АЕС перевели на мінімальний рівень потужності через пошкодження високовольтної лінії.
  • У свою чергу російські військові вирили окопи вздовж всього периметра Запорізької АЕС, а також розмістили мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження.

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референдум
Запорізька область
Запорізька АЕС
війна
Енергодар
новини Запоріжжя
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