Запорізьку АЕС перевели на мінімальний рівень потужності через пошкодження високовольтної лінії
На Півдні України була пошкоджена високовольтна лінія, через що Запорізьку АЕС довелось перевести тільки на живлення власних потреб
Про це повідомив Енергоатом у телеграм.
"Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на мінімальний рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб", – йдеться у повідомленні.
- Раніше на ЗАЕС прибули 11 співробітників Росатому, зокрема інженери. Також російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку
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