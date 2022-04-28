Запорізьку АЕС перевели на мінімальний рівень потужності через пошкодження високовольтної лінії

Про це повідомив Енергоатом у телеграм.



"Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на мінімальний рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб", – йдеться у повідомленні.

Раніше на ЗАЕС прибули 11 співробітників Росатому, зокрема інженери. Також російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку