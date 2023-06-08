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В енергосистемі виник дефіцит потужності. Україна активувала аварійну допомогу з Європи

8 червня, 2023 четвер
12:23
Економіка електроенергія

В енергосистемі виник дефіцит потужності. 7 червня Україна була змушена запросити аварійну допомогу з Європи, аби пройти вечірній пік споживання

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Наразі ситуація в енергосистемі залишається непростою. Має місце певний дефіцит потужності, навіть учора ввечері Укренерго було змушене активувати аварійну допомогу з Європи, щоби пройти максимум вечірнього споживання", - сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Саме тому ми закликаємо українських споживачів ставитися економно до енергоресурсів, ощадливо споживати електроенергію, особливо у години вечірнього максимуму – з 6-ї до 10-ї вечора", - додав він.

В Укренерго уточнили, що країна прийняла аварійну допомогу від енергосистеми Румунії, й зазначили, що це не комерційний імпорт, а захід екстреного реагування.

Також у компанії зазначили, що через затоплення без світла залишаються 20 тисяч абонентів на Херсонщині.

  • 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
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