Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Наразі ситуація в енергосистемі залишається непростою. Має місце певний дефіцит потужності, навіть учора ввечері Укренерго було змушене активувати аварійну допомогу з Європи, щоби пройти максимум вечірнього споживання", - сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Саме тому ми закликаємо українських споживачів ставитися економно до енергоресурсів, ощадливо споживати електроенергію, особливо у години вечірнього максимуму – з 6-ї до 10-ї вечора", - додав він.

В Укренерго уточнили, що країна прийняла аварійну допомогу від енергосистеми Румунії, й зазначили, що це не комерційний імпорт, а захід екстреного реагування.

Також у компанії зазначили, що через затоплення без світла залишаються 20 тисяч абонентів на Херсонщині.