В енергосистемі виник дефіцит потужності. Україна активувала аварійну допомогу з Європи
В енергосистемі виник дефіцит потужності. 7 червня Україна була змушена запросити аварійну допомогу з Європи, аби пройти вечірній пік споживання
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Наразі ситуація в енергосистемі залишається непростою. Має місце певний дефіцит потужності, навіть учора ввечері Укренерго було змушене активувати аварійну допомогу з Європи, щоби пройти максимум вечірнього споживання", - сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Саме тому ми закликаємо українських споживачів ставитися економно до енергоресурсів, ощадливо споживати електроенергію, особливо у години вечірнього максимуму – з 6-ї до 10-ї вечора", - додав він.
В Укренерго уточнили, що країна прийняла аварійну допомогу від енергосистеми Румунії, й зазначили, що це не комерційний імпорт, а захід екстреного реагування.
Також у компанії зазначили, що через затоплення без світла залишаються 20 тисяч абонентів на Херсонщині.
- 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
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