В ЄС впевнені у належному використанні зброї Україною, - єврокомісарка

Про це повідомляє у твіттері Єврокомісарка із внутрішніх справ Йлва Йоганссон.

"Україна веде боротьбу проти злочинного вторгнення Росії, та потребує зброю для того, щоб захистити себе. ЄС матеріально підтримує армію України у повній довірі та у повній впевненості", - зазначила Єврокомісар.

14 липня Конгресвумен Вікторія Спартц опублікувала чергову заяву, у якій закликала запровадити належний нагляд за виділеною військовою допомогою створити спільну робочу групу щодо України.

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