В ЄС впевнені у належному використанні зброї Україною, - єврокомісарка
Європейський Союз надає Україні військову допомогу з метою забезпечити право на самозахист під час нападу Росією і продовжує підтримувати армію України
Про це повідомляє у твіттері Єврокомісарка із внутрішніх справ Йлва Йоганссон.
"Україна веде боротьбу проти злочинного вторгнення Росії, та потребує зброю для того, щоб захистити себе. ЄС матеріально підтримує армію України у повній довірі та у повній впевненості", - зазначила Єврокомісар.
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14 липня Конгресвумен Вікторія Спартц опублікувала чергову заяву, у якій закликала запровадити належний нагляд за виділеною військовою допомогою створити спільну робочу групу щодо України.
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