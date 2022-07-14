Про це інформує Європейська Правда.

"Мене обурює, що дехто тепер припускає, мовляв, підтримка нагляду над більш ніж $50 млрд допомоги Європі - не вся вона спрямована безпосередньо Україні - є певною мірою "прокремлівською". Навпаки, відсутність нагляду лише створює непотрібні ризики, якими можуть скористатися наші супротивники", - сказала Спартц.

Вона також заявила наступне: будь-хто, хто каже, нібито підзвітність не потрібна, є прокремлівським, бо єдина сторона, яка виграє від того, що зброя не потрапляє в потрібні руки, - це російська сторона.

Також за її словами, належний контроль та оптимізовані логістичні процеси дозволять дати гарантії американським платникам податків, щоб вони могли продовжувати підтримувати надання допомоги Україні. Спартц також заявила, що це підвищить ефективність та швидкість доставки допомоги на передову і зменшать ризики саботажу з боку таких країн, як РФ, КНР, Іран тощо.

"Ці переваги очевидні. Я не впевнена, чому будь-хто з моїх колег може подумати, що ініціатива Конгресу - щоб нам не доводилося шукати нашу зброю в Сирії чи Мексиці - якась погана ідея, враховуючи зростання рівня поставок передових систем за кордон", - додала Спартц.

Нагадаємо, 9 липня конгресвумен Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.

Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією.

10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.

Згодом конгресвумен-республіканка відповіла на закиди колеги з Демократичної партії і знову згадала про очільника Офісу президента України.

А 12 липня Вікторія Спартц заявила, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має піти у відставку

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb