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Єрмак має піти у відставку, - конгресвумен Спартц

12 липня, 2022 вiвторок
10:59
Світ Вікторія Спартц

Членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має піти у відставку

Про це йдеться в її заяві.

Спартц написала, що після відвідин України залишилась "розчарована, дізнавшись, що замість того, аби визнати свою армію та почати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Крім того, Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО".

"На жаль, замість того, щоб розвіяти побоювання, які я порушила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина із без того сумнівною репутацією, він би подав у відставку цієї зими, коли запевнив українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно", – заявила Вікторія Спартц.

Вона зауважила, що висловила свої побоювання не "заради політичної вигоди", а нинішню відсутність нагляду за наданою Україні зброєю назвала "фактором, що сприяє затримкам, тоді як належний нагляд та логістика лише збільшать швидкість та ефективність".

  • 9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.
  • Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією. 
  • 10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.
  • Згодом конгресвумен-республіканка відповіла на закиди колеги з Демократичної партії і знову згадала про очільника Офісу президента України.

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Україна
скандал
Джо Байден
США
Андрій Єрмак
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