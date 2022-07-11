Скандал з Єрмаком у США. Вікторія Спартц відповіла Марсі Каптур

Про це Вікторія Спартц написала у Twitter.

У відповідь на закиди Марсі Каптур, співголови групи підтримки України в Конгресі, яка вважає, що "ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам", Спартц написала, що перш ніж Каптур зможе пред'являти їй "свої жорсткі претензії", вона "хоча б раз має з'їздити в Україну і подивитися, що відбувається на місцях".

"Марсі, слухаючи бюрократів у кишені Єрмака, служить нікому іншому, як кремлю", – заявила республіканка.

9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.

Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією.

10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.

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