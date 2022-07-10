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Спроба підірвати довіру між Києвом і Вашингтоном: українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду

10 липня, 2022 неділя
10:34
Світ США

Український конгресовий комітет Америки назвав заяви членкині Палати представників Вікторії Спартц спробою підірвати довіру між Україною та США

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву комітету.

"Як представницька організація 2 мільйонів американців українського походження, Український Конгресовий Комітет Америки (УККА) засуджує спроби підірвати або порушити довіру між нашими двома країнами", - йдеться в зверненні.

В УККА вважають, що тези про ослаблену розділену українську державу, поширювані російською дезінформацією, мають на меті підірвати суспільну підтримку адміністрації президента Зеленського та завдати шкоди важливим стратегічним відносинам між США та Україною.

"Під час війни лише єдність із визначеною метою та стратегією призведе до остаточної перемо. Ми повинні залишатися єдиними в нашій підтримці України, оскільки вона захищає західні демократичні цінності та ідеали від небезпек авторитаризму та гегемонії", - сказано у заяві.

Також в організації закликали Сполучені Штати продовжувати надавати вкрай необхідну військову та гуманітарну допомогу Україні.

  • 9 липня членкиня Палати представників США Вікторія Спартц звернулася до президента США Джо Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з керівником Офісу Президента Єрмаком.  Конгресвумен згадує в листі, що глава Офісу президента призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він "затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, через що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не функціонують".

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Володимир Зеленський
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