У Конгресі вимагають від Байдена дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком

Про це йдеться в листі Спартц.

Частина листа Вікторії Спартц до президента прихована від публікації, закрита чорною плашкою; зміст цього фрагмента не уточнюється.

У загальному описі листа є коротка згадка про нібито наявність "різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією". У відкритій частині листа ці тези не відображені.

Конгресвумен також згадує в листі, що глава Офісу президента призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він "затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, через що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не функціонують".

У зверненні до Байдена Спартц пише, що "пан Єрмак викликає багато занепокоєнь у низки людей у США і за кордоном, вважається, що про нього високої думки ваш радних із національної безпеки Джейк Салліван".

"Тоді як президент Зеленський тяжко працює для створення союзів із Заходом і нашою країною, на нас лежить відповідальність повідомити йому, якщо ми маємо занепокоєння щодо ключових людей у його оточенні. Ця також наш обов’язок перед сміливими українськими солдатами й сильним українським народом, який бореться за свободу й міжнародний порядок для нас усіх", – підсумовує Спартц.

Відомо, що Вікторія Спартц є першою етнічною українкою у Конгресі США. Вона народилася у Чернігівській області та переїхала до Сполучених Штатів у віці 22 років.

Під час Євромайдану Татаров працював на посаді начальника Головного слідчого управління МВС та виправдовував дії "Беркута". Також Татаров був адвокатом нардепа від "Опоблоку" Вадима Новинського і захищав ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

5 серпня 2020 року Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента Олега Татарова, який відповідає за правоохоронний напрям. За словами Єрмака, заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров проходив перевірку перед призначенням і не було виявлено негативної інформації щодо його минулого.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb