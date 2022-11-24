В Естонії мають намір знести 244 радянські монументи. 56 із них вже прибрали
Робоча група щодо радянських пам'ятників при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 із 322 монументів на території країни
Як повідомляє естонська телерадіомовна компанія ERR, із 244 рекомендованих до знесення пам'ятників 56 уже прибрали.
Ще 74 радянські пам'ятки визнали нейтральними. Щодо ще чотирьох пам'ятків, йдеться у матеріалах робочої групи, необхідні додаткові обговорення.
Учасники робочої групи рекомендували зберегти кілька радянських пам'яток, наприклад, меморіал Тахумарді на острові Сааремаа та розташовану поруч братську могилу.
У робочій групі повідомили, що із 322 досліджених об'єктів 213 — це поєднання військових поховань та пам'ятників, а 96 — меморіали.
- Нагадаємо, у серпні влада Естонії прибрала з прикордонного міста Нарва радянський пам'ятник — танк Т-34, встановлений до 25-річчя від дня перемоги у Великій Вітчизняній війні. Проти перенесення Т-34 виступали деякі жителі та мер Нарви.
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