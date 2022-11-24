В Естонії мають намір знести 244 радянські монументи. 56 із них вже прибрали

Як повідомляє естонська телерадіомовна компанія ERR, із 244 рекомендованих до знесення пам'ятників 56 уже прибрали.

Ще 74 радянські пам'ятки визнали нейтральними. Щодо ще чотирьох пам'ятків, йдеться у матеріалах робочої групи, необхідні додаткові обговорення.

Учасники робочої групи рекомендували зберегти кілька радянських пам'яток, наприклад, меморіал Тахумарді на острові Сааремаа та розташовану поруч братську могилу.

У робочій групі повідомили, що із 322 досліджених об'єктів 213 — це поєднання військових поховань та пам'ятників, а 96 — меморіали.

Нагадаємо, у серпні влада Естонії прибрала з прикордонного міста Нарва радянський пам'ятник — танк Т-34, встановлений до 25-річчя від дня перемоги у Великій Вітчизняній війні. Проти перенесення Т-34 виступали деякі жителі та мер Нарви.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb