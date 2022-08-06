Естонія в секретному режимі готується демонтувати радянські пам’ятники
Влада Естонії створила робочу групу з меморіалів, яка вже проводить аналіз законодавчої бази для демонтажу радянських пам’ятників
Про це повідомляє естонське видання ERR.
Зазначається, що комісія з питань пам’яток отримала від уряду завдання розпочати підготовку плану демонтування радянських пам’ятників і підготувати для цього необхідний правовий простір.
Наразі відомо ім’я лише очільника комісії - Асько Ківінюк. Імена решти членів комітету не розголошуються через побоювання погроз. У естонській держканцелярії кажуть, що це незалежні експерти, які займаються технічною роботою, зокрема оцінкою спадкової цінності пам’яток.
"Вони повинні бути незалежними у своїй роботі. Розумно гарантувати їм анонімність і спокій. Робота комісії не засекречена, ми представляємо громадськості як процес роботи, так і підсумкові висновки, і сподіваємося, що результат роботи буде видно всім", - заявили в держканцелярії.
Щоправда, громадськості поки невідомо, коли комісія має завершити аналізи та картографування пам’яток і чи зможуть у майбутньому усі охочі побачити документи.
- 1 серпня Зеленський відповів на петицію про заміну пам'ятника Катерині II в Одесі. Президент наголосив на важливості захисту національних інтересів та очищення громадського простору від об'єктів і пам'яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, "яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе