Естонія в секретному режимі готується демонтувати радянські пам’ятники

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Зазначається, що комісія з питань пам’яток отримала від уряду завдання розпочати підготовку плану демонтування радянських пам’ятників і підготувати для цього необхідний правовий простір.

Наразі відомо ім’я лише очільника комісії - Асько Ківінюк. Імена решти членів комітету не розголошуються через побоювання погроз. У естонській держканцелярії кажуть, що це незалежні експерти, які займаються технічною роботою, зокрема оцінкою спадкової цінності пам’яток.

"Вони повинні бути незалежними у своїй роботі. Розумно гарантувати їм анонімність і спокій. Робота комісії не засекречена, ми представляємо громадськості як процес роботи, так і підсумкові висновки, і сподіваємося, що результат роботи буде видно всім", - заявили в держканцелярії.

Щоправда, громадськості поки невідомо, коли комісія має завершити аналізи та картографування пам’яток і чи зможуть у майбутньому усі охочі побачити документи.

1 серпня Зеленський відповів на петицію про заміну пам'ятника Катерині II в Одесі. Президент наголосив на важливості захисту національних інтересів та очищення громадського простору від об'єктів і пам'яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, "яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".

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