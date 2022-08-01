Зеленський відповів на петицію про заміну пам'ятника Катерині II в Одесі

Про це йдеться на сайті президента України.

Володимир Зеленський відповів на петицію про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Замість російської імператриці автори звернення пропонували замінити на пам'ятник американському акторові Біллі Геррінгтону.

"Я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції", - йдеться у відповіді Зеленського.

Президент наголосив на важливості захисту національних інтересів та очищення громадського простору від об'єктів і пам'яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, "яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".

1 липня на сайті президента з'явилася петиція про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі.

18 червня псевдоочільник Херсонщини Володимир Сальдо звернувся до помічника голови адміністрації президента РФ Володимира Мединського з ініціативою встановити пам'ятник Катерині II у Херсоні.

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