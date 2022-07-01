На сайті президента з'явилася петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

Петицію ініціювала Стефанія Цегельник. Звернення оприлюднили 28 червня.

Автори аргументують своє звернення так: Досить виділяти мільйони гривень на та утримування пам'ятника тій, що сприяла геноциду українського і кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, впровадила політику насильницького зросійщування і диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво. В Незалежній Україні недопустимо прославляти наших поневолювачів. Місце пам'ятникам тиранам і вбивцям українців на звалищі".

Станом на 23.00 1 липня петиція набрала 6860 голосів з 25 тис. необхідних для подальшої процедури.

18 червня псевдоочільник Херсонщини Володимир Сальдо звернувся до помічника голови адміністрації президента РФ Володимира Мединського з ініціативою встановити пам'ятник Катерині II у Херсоні.

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