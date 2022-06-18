Окупанти просять помічника Путіна встановити пам'ятник Катерині ІІ у Херсоні

Про це йдеться у зверненні псевдоочільника Херсонщини Володимира Сальдо до помічника голови адміністрації президента РФ Володимира Мединського.

"Керівництво "військово-цивільної адміністрації Херсонської області" з увічнення пам’яті засновниці міста Катерини ІІ звертається по допомогу і підтримку у створенні пам’ятника великої імператриці в Херсоні", - йдеться в тексті.

Сальдо посилається на нібито "ініціативу жителів Херсона".

Пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ є у Одесі.