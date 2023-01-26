В Естонії оголосили позапланові військові навчання

Про це повідомили в Postimees.

Зазначається, що уряд Естонії оголосив про додаткові військові навчальні збори "Шип", на які будуть запрошені 830 членів Кайтселійту (Сил оборони), що входять до складу частин територіальної оборони.

До відповідних заходів вдались, щоб перевірити боєготовність оборони країни. Під час навчань оцінюють працездатність ланцюжка управління від ухвалення рішення урядом і до збору резервістів сил швидкого реагування.

Для 622 естонських військовослужбовців навчання триватимуть із 26 до 29 січня включно, ще 36 бійців проходитимуть їх із 26 січня до 23 лютого включно в гнучкому форматі організації зборів.

Під час навчань резервістам дозволять залишати місце служби із зобов'язанням повернутися назад протягом встановленого терміну.

Зазначається, що модель державної оборони Естонії спирається на збройний резерв. Як зазначається, Сили оборони Естонії регулярно проводять не тільки збори для перевірки, а й великі та малі навчання з тривалим періодом повідомлення (120 днів).

23 січня ЗМІ повідомили, що США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання на тлі загрози від Ірану. Керує ними Центральне командування США, до них залучено майже 6500 американських військовослужбовців та більш як 1100 ізраїльських. Вишколи триватимуть на тлі напружених відносин між США та Іраном.

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