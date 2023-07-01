Про це пише ERR.

Починаючи з 1 серпня 2023 року, санкції для шкіл, де вчителі не володіють естонською мовою, збільшаться у 15 разів, і вони можуть сягати 9 600 євро в разі систематичних порушень, замість попереднього максимуму 640 євро.

"Це має вплинути та спрацювати. Ми вже бачили, що приписи, оголошені фізичним особам, не дали результату. А цей новий штраф поширюється на юридичних осіб", - зазначив координатор переходу на освіту естонською мовою у Міносвіти Інгар Дуболазов.

Також Мовний департамент Естонії розпочне перевірку рівня володіння мовою вчителями шляхом відвідування їхніх уроків.

На думку мера Нарви Катрі Райк, збільшення розміру штрафів є важливим сигналом для міських чиновників, багато з яких не розуміють важливості освіти естонською мовою.

За оцінками Мовного департаменту, в Естонії недостатній рівень знання естонської мови мають близько 2500 вчителів.

"Будь-яка мова, володіння нею, перш за все, є практикою, досвідом і навичкою. І, на жаль, ми повинні констатувати, що тут, в Іда-Вірумаа, в Кохтла-Ярве, зокрема, поза робочим місцем використання мови обмежується", - зазначила одна з директорок естонської школи.