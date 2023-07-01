В Естонії школи, де вчителі не володіють державною мовою, штрафуватимуть на 10 тисяч євро
В Естонії збільшать штрафи для навчальних закладів, де вчителі не дотримуються мовного законодавства та не володіють державною мовою, а також посилиться нагляд щодо дотримання цих вимог
Про це пише ERR.
Починаючи з 1 серпня 2023 року, санкції для шкіл, де вчителі не володіють естонською мовою, збільшаться у 15 разів, і вони можуть сягати 9 600 євро в разі систематичних порушень, замість попереднього максимуму 640 євро.
"Це має вплинути та спрацювати. Ми вже бачили, що приписи, оголошені фізичним особам, не дали результату. А цей новий штраф поширюється на юридичних осіб", - зазначив координатор переходу на освіту естонською мовою у Міносвіти Інгар Дуболазов.
Також Мовний департамент Естонії розпочне перевірку рівня володіння мовою вчителями шляхом відвідування їхніх уроків.
На думку мера Нарви Катрі Райк, збільшення розміру штрафів є важливим сигналом для міських чиновників, багато з яких не розуміють важливості освіти естонською мовою.
За оцінками Мовного департаменту, в Естонії недостатній рівень знання естонської мови мають близько 2500 вчителів.
"Будь-яка мова, володіння нею, перш за все, є практикою, досвідом і навичкою. І, на жаль, ми повинні констатувати, що тут, в Іда-Вірумаа, в Кохтла-Ярве, зокрема, поза робочим місцем використання мови обмежується", - зазначила одна з директорок естонської школи.
- Парламент Естонії ухвалив закон, що дозволяє двом повнолітнім особам укладати шлюб незалежно від їхньої статі. Закон набуває чинності з 1 січня наступного року.
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