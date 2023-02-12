В ГУР оприлюднили доказ, що Росія залучає курдів до керування "шахедами"
Росія, ймовірно, залучає іноземних найманців до організації атак дронів-камікадзе по території України
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram.
В ГУР оприлюднили чергове перехоплення ворожих розмов під час масованої атаки української території дронами-камікадзе 10 лютого. Це короткий діалог двох операторів Shahed, які уточнюють координати цілі.
При цьому, співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі.
"Тобто, командування окупаційних військ залучає до атак по території України не тільки іранських інструкторів, які навчають росіян використовувати дрони. Це перехоплення може свідчити проте, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання Shahed", - констатували в розвідці.
В ГУР нагадали, що під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, які складались з курдських та афганських найманців.
- 24 листопада 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що ЗСУ знищили іранських інструкторів, які прибули до тимчасово окупованого Криму, щоб допомагати росіянам з експлуатацією дронів-камікадзе.
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