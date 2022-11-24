Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю The Guardian.

Данілов підтвердив, що іранських військових інструкторів було вбито в Криму, і попередив, що будь-які інші іранці на окупованій території України, які підтримують вторгнення Москви, теж стануть мішенню.

За словами секретаря РНБО, іранці перебували в Криму, щоб допомагати росіянам пілотувати дрони Shahed-136, поставлені Тегераном, але не озвучив кількість убитих.

"Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашого народу, ми повинні їх убити", – заявив Данілов.

Він наголосив, що іранці продовжують наполягати на тому, що вони нібито не постачають зброю Росії, але Україні потрібне підтвердження.

"У нас є це підтвердження на сьогодні? Ні. Ми розуміємо, що ці штуки не літають, поки [люди] не навчаться ними управляти, а у росіян не вистачає мозку, щоб самим у цьому розібратися…. У сучасному світі нічого не приховаєш. Це лише питання часу, коли це буде оприлюднено", – сказав Данілов.

Поки що залишається незрозумілим, чи постачав Іран балістичні ракети до Росії, наголосив секретар РНБО.

"Ми намагаємося відповісти на це запитання і зробимо все можливе, щоб цього не сталося. Але якщо це станеться, це свідчитиме про дві речі. По-перше, Росія не має можливості виробляти власні ракети, принаймні, у кількостях, які дозволили б їй продовжувати широкомасштабну війну. По-друге, якщо країна, яка перебуває під санкціями з 1979 року, має можливість виробляти таку зброю, то про які санкції може йтися? Тому виникає велике питання про правозастосування", – сказав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Ізраїль також долучився до ускладнення співпраці терористичних урядів Ірану та Росії. Ізраїльський уряд останнім часом передав багатьом західним державам та високопоставленим представникам НАТО досьє про постачання іранської зброї до РФ.

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