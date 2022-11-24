Ізраїль почав боротьбу з поставками Іраном зброї в Росію, - ЗМІ

Про це повідомляє видання AXIOS.

Ізраїль сподівається, що надана інформація допоможе посилити тиск Заходу на Тегеран.

За цією інформацією, МЗС Ізраїлю ще наприкінці жовтня доручило посольствам у західних країнах активізувати роботу із привернення уваги до постачання іранської зброї до Росії, і з того часу було передано матеріали з цієї проблеми.

Відзначимо, Іран постачає Росію ударними безпілотниками, а незабаром має намір передати ракети.

Нагадаємо, 22 листопада іранські та українські експерти провели зустріч на тему дронів, які використовують росіяни.

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