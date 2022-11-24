Ізраїль почав боротьбу з поставками Іраном зброї в Росію, - ЗМІ
Ізраїльський уряд останнім часом передав багатьом західним державам та високопоставленим представникам НАТО досьє про постачання іранської зброї до Росії
Про це повідомляє видання AXIOS.
Ізраїль сподівається, що надана інформація допоможе посилити тиск Заходу на Тегеран.
За цією інформацією, МЗС Ізраїлю ще наприкінці жовтня доручило посольствам у західних країнах активізувати роботу із привернення уваги до постачання іранської зброї до Росії, і з того часу було передано матеріали з цієї проблеми.
Відзначимо, Іран постачає Росію ударними безпілотниками, а незабаром має намір передати ракети.
- Нагадаємо, 22 листопада іранські та українські експерти провели зустріч на тему дронів, які використовують росіяни.
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