Про це Скібіцький заявив у інтерв'ю Kyiv Post.

За його словами, прогнози базуються на статистичних даних та грунтуються на тому, які угруповання діють проти України та скільки у РФ є запасів та резервів.

"Дуже багато буде залежати від міжнародної допомоги, насамперед боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Також від тих санкцій, що вже діють і подальшому будуть запроваджені проти Російської Федерації. На сьогодні санкції дуже ефективно працюють проти воєнно-оборонного комплексу РФ. В першу чергу санкції стосуються виробництва ракетного озброєння, і ми чітко вже бачимо результати", - сказав Скібіцький.

Він додав, що ГУР постійно відстежує, скільки Росія виробляє нового озброєння.

"Зокрема "калібрів, "іскандерів", крилатих ракет, що застосовуються проти нашої держави. Санкції діють – але потенціалу Російської Федерації ще вистачить як мінімум до літа наступного року. Надалі все буде залежати від тих факторів, що я назвав, але ресурс в Росії теж вичерпний. Ми намагатимемось завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом", - зазначив Скібіцький.

10 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія застосувала проти України 57% крилатих ракет, які мала перед початком повномасштабного вторгнення.

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