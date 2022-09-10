Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Росіяни, за даними нашої розвідки, витратили понад 57% свого ракетного потенціалу. Для того, щоб його відновити їм як мінімум п'ять років знадобиться. Це при умові, що санкції попустять, тому що там дуже багато складових, електроніки", - сказав Резніков.

Він підкреслив, що з урахуванням обов'язкового стратегічного запасу, в росіян фактично залишилося лише 18% ракет, від колишньої кількості, які вони можуть використати проти України.

"Вони спочатку витрачали дорогі ракети – "Іскандери", "Калібри" та решту. Сьогодні коли я бачу у зведеннях кількість витрачених "Іскандерів", то їх там вже одиниці, тому що вони вже закінчуються. Чому це важливо мати на увазі? Тому, що за стандартами вони мають тримати стратегічний запас мінімум 25-30% на випадок, що на них нападуть. Тому якщо 57% витратили, додайте ще 25% і ви побачите, скільки залишається", - зазначив Резніков.

Міністр додав, що через нестачу сучасних ракет, окупанти почали використовувати застарілі.

"Тому вони сьогодні вже почали використовувати старий мотлох, різні "Х", які десь на складах. Вони й не думали, але вже почали їх використовувати. А це більш повільні ракети, трохи легше з ними боротися", - пояснив Резніков.

27 серпня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія використала 55% крилатих ракет, які мала до війни з Україною.

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