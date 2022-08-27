Про це Скібіцький розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у РФ залишилося не більше 45% від тих ракет, які були до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"За нашими підрахунками, в них залишилося не більше 45% від тих ракет, які були до початку війни. Особливо складна в них ситуація з "Іскандерами". Там взагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а може, навіть і менше. Складна ситуація з тими ж "Калібрами", це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика. Через те вони використовують ці X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються", - сказав Скібіцький.

За його словами, резерви деяких видів ракет у росіян вже вичерпані.

"Високоточна зброя в них уже на межі. За всіма нормативними документами вони повинні мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає. Наприклад, за тими ж "Іскандерами". Тому вони будуть використовувати інші засоби ураження. Вони зараз активно використовують "Ураган", "Смерч" – це те, що дозволяє здійснювати обстріл на короткій дистанцій, на 70-80, максимум до 100 км", - зазначив Скібіцький.

Він додав, що гіперзвукових ракет "Кинджал", про використання яких проти України раніше заявили у РФ, в окупантів було одразу небагато, оскільки вони ще не пішли в масове виробництво.

"Їх мало, 30-40 штук. Це ті зразки, які першими надійшли на озброєння. Вони не пішли в масове виробництво. Вони їх застосовували, це ефективна зброя, але вона використовується для демонстрації сили як для нас, так і для наших партнерів. В тому числі для США та Китаю, показуючи, що вони мають гіперзвукове озброєння", - пояснив Скібіцький.

22 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість крилатих ракет, випущених Росією по території України, наближається до 3,5 тис.

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