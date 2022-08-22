Загальна кількість крилатих ракет, випущених Росією по території України, наближається до 3,5 тис., - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив 22 серпня, що загальна кількість крилатих ракет, випущених Росією по території України, наближається до 3,5 тис
Про це він повідомив про це у своєму вечірньому зверненні.
"Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тис. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати - настільки вони інтенсивні", - заявив президент.
Окрім цього, Зеленський сказав, що Росія не вкотре хоче зібрати Радбез ООН, щоб обговорити свої провокації та свій терор на Запорізькій АЕС.
Також президент подякував українським партнерам у різних країнах світу, котрі просувають необхідність юридичного визнання Росії державою-терористом.
"Я вдячний усім нашим друзям у різних країнах світу, які просувають необхідність визнати об’єктивну реальність і юридично визначити Росію державою-терористом. Це рішення все одно з’явиться, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор", - прокоментував він.
- 22 серпня стало відомо, що Росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС".
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