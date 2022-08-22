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РФ скликає Радбез ООН через "ситуації навколо ЗАЕС"

22 серпня, 2022 понедiлок
21:16
війна з Росією радбез ООН

Росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС"

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Постійного представництва України при ООН.

"Це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Ради безпеки ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і по-друге - звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама ж росія регулярно здійснює", - сказали у Постпредставництві.

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Повідомляється, що раніше російські ЗМІ писали, що РФ терміново скликає Радбез щодо ситуації навколо ЗАЕС "у зв’язку з безперервними українськими провокаціями", і попросила виступити на ньому генсека ООН Антоніу Гутерреша.

  • 21 серпня повідомлялося, що Росія через шантаж щодо Запорізької атомної електростанції хоче знизити темпи постачання зброї Україні та схилити українську владу до перемовин.
  • 22 серпня експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна висловила переконання, що ядерного вибуху на Запорізькій атомній електростанції не буде.

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ООН
Запорізька АЕС
атомна енергетика
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2022, понедiлок
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