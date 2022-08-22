РФ скликає Радбез ООН через "ситуації навколо ЗАЕС"
Росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС"
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Постійного представництва України при ООН.
"Це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Ради безпеки ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і по-друге - звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама ж росія регулярно здійснює", - сказали у Постпредставництві.
Читайте також: Найближчим часом Путін не наважиться на аварію на ЗАЕС, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
Повідомляється, що раніше російські ЗМІ писали, що РФ терміново скликає Радбез щодо ситуації навколо ЗАЕС "у зв’язку з безперервними українськими провокаціями", і попросила виступити на ньому генсека ООН Антоніу Гутерреша.
- 21 серпня повідомлялося, що Росія через шантаж щодо Запорізької атомної електростанції хоче знизити темпи постачання зброї Україні та схилити українську владу до перемовин.
- 22 серпня експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна висловила переконання, що ядерного вибуху на Запорізькій атомній електростанції не буде.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 39.58Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе