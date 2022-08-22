РФ скликає Радбез ООН через "ситуації навколо ЗАЕС"

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Постійного представництва України при ООН.

"Це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Ради безпеки ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і по-друге - звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама ж росія регулярно здійснює", - сказали у Постпредставництві.

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Повідомляється, що раніше російські ЗМІ писали, що РФ терміново скликає Радбез щодо ситуації навколо ЗАЕС "у зв’язку з безперервними українськими провокаціями", і попросила виступити на ньому генсека ООН Антоніу Гутерреша.

21 серпня повідомлялося, що Росія через шантаж щодо Запорізької атомної електростанції хоче знизити темпи постачання зброї Україні та схилити українську владу до перемовин.

22 серпня експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна висловила переконання, що ядерного вибуху на Запорізькій атомній електростанції не буде.

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