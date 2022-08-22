Про це в ефірі Еспресо сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"В неділю спілкувались керівники США, Великої Британії, Франції і Німеччини стосовно ЗАЕС. Вони налаштовані рішуче і був вибудований підхід щодо застосування 5 статті НАТО", - розповів він.

На думку Романенка, Росія має дві "лякалки" - загроза масовими ракетними ударами та ядерна зброя чи ядерний ефект.

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"Мабуть, ми на певній межі. Путін багато в що не вірив, але він отримав опір від України щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності та з боку НАТО, які об'єднались навколо України в цьому опорі РФ", - зазначив генерал-лейтенант.

Він вважає, що протягом цього тижня буде зрозуміло, чи піде Путін на якісь дії, пов'язані з ЗАЕС.

"Я думаю, що навряд. Він і так у складній ситуації, а це погіршить його ситуацію. Я вважаю, що найближчим часом він на це піти не зможе - тиск дуже великий з боку світу і рішучість України та наших союзників дуже високого рівня", - підсумував Романенко.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Президент США Джо Байден, Канцлер Німеччини Олаф Шольц та Президент Франції Емманюель Макрон наголосили, що МАГАТЕ має дістатися Запорізької АЕС.