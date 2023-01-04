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Головна війна з Росією В ГУР оцінили, скільки нових ракет РФ здатна виробляти щомісяця

В ГУР оцінили, скільки нових ракет РФ здатна виробляти щомісяця

4 січня, 2023 середа
09:56
війна з Росією ракета

Росія здатна щомісяця виробляти близько 50 нових високоточних ракет "Калібр" та Х-101

Про це заявив представник Головного управляння розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у інтерв'ю РБК-Україна

За його словами, Росія здатна щомісяця виробляти близько 50 високоточних ракет великої дальності - 30 Х-101 та до 20 "калібрів".  

"За нашими оцінками, вони зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "калібри", то ми рахуємо 15-20 штук на місяць", - сказав Скібіцький.  

  • 4 січня Вадим Скібіцький пояснив, що заяви про те, що Росія незабаром вичерпає запас високоточних ракет базуються на розрахунках запасів ворога та тому, що під час масованих ударів використовуються близько 80 ракет. 

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Міністерство оборони
ГУР
Військові новини
ракетний удар
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