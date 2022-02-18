В Індії 38 людей засудили до смертної кари за причетність до серії вибухів в Ахмедабаді у 2008 році

Про це повідомляє BBC.



Суд в Ахмедабаді засудив 38 осіб до смертної кари та 11 - до довічного ув'язнення за причетність до вибухів 2008 року.



26 липня 2008 року близько 20 бомб вибухнули в житлових районах, ринках, громадському транспорті та лікарнях Ахмедабада, комерційної столиці штату Гуджарат. У результаті серії вибухів загинули 57 людей, а сотні зазнали поранень. Також було знайдено кілька нерозірваних бомб.



Загалом у справі щодо вибухів перед судом постали 78 осіб - один із обвинувачених, Аяз Саієд, пізніше допомагав слідчим органам. Решту 28 було виправдано. Протягом процесу розслідування допитали 1 163 свідків.



Відповідальність за атаку взяли на себе індійські моджахеди, невідоме на той час ісламське угрупування. Про це вони повідомили у електронному листі, розісланому деяким ЗМІ.



Індійський уряд оголосив угруповання терористичною організацією і заборонив її в 2010 році після того, як її звинуватили в нападі на німецьку пекарню в Пуні. В результаті нападу загинули 17 людей і десятки зазнали поранень.



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