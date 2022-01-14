В Індії потяг зійшов з рейок: щонайменше дев'ятеро людей загинули, понад 45 - постраждали

Про це пише AP.



Аварія сталася 13 січня в районі Джалпайгурі, коли потяг прямував з міста Біканер до Гаухаті.



Унаслідок інциденту 12 вагонів зійшли з рейок, а три перекинулися.



Спочатку повідомляли про п'ятьох загиблих, однак у ніч на 14 січня рятувальники знайшли ще чотири тіла. Також щонайменше 45 людей отримали травми.



Старший службовець залізниці Гюнет Каур розповіла, що причини сходження поїзда з рейок уже з'ясовують. За її словами, уряд надасть фінансову компенсацію сім'ям загиблих і всім постраждалим.



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