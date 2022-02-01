В Індії введуть податок у 30% на доходи від криптовалют

Про це заявив міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман, пише Reuters.



Агентство зазначає, що цим кроком прибутки від криптовалют та NFT віднесли до найвищого діапазону оподаткування в Індії.



Відомо, що в Індії від 15 до 20 млн криптоінвесторів із загальним обсягом криптовалютних активів близько 400 млрд рупій ($5,37 млрд). Офіційних даних про обсяги індійського крипторинку немає.



Зазначається, що прихильники цифрових валют в Індії, позитивно сприймають зміни і сподіваються, що встановлення офіційної податкової бази легалізовує крипторинок.



"Тридцятивідсотковий податок на прибуток від віртуальних цифрових активів, хоча й високий, є позитивним кроком, оскільки він легітимізує криптовалюту та натякає на оптимістичні настрої щодо подальшого прийняття криптовалют і NFT", - сказав виконавчий директор криптовалютної біржі ZebPay Авінаш Шекхар.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb