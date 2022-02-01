В Індії введуть податок у 30% на доходи від криптовалют
В Індії введуть податок у розмірі 30% на доходи від криптовалют та інших цифрових активів
Про це заявив міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман, пише Reuters.
Агентство зазначає, що цим кроком прибутки від криптовалют та NFT віднесли до найвищого діапазону оподаткування в Індії.
Відомо, що в Індії від 15 до 20 млн криптоінвесторів із загальним обсягом криптовалютних активів близько 400 млрд рупій ($5,37 млрд). Офіційних даних про обсяги індійського крипторинку немає.
Зазначається, що прихильники цифрових валют в Індії, позитивно сприймають зміни і сподіваються, що встановлення офіційної податкової бази легалізовує крипторинок.
"Тридцятивідсотковий податок на прибуток від віртуальних цифрових активів, хоча й високий, є позитивним кроком, оскільки він легітимізує криптовалюту та натякає на оптимістичні настрої щодо подальшого прийняття криптовалют і NFT", - сказав виконавчий директор криптовалютної біржі ZebPay Авінаш Шекхар.
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