Про це пише Hindustan Times.

Старшого інженера відділу сигналів, інженера відділу та техніка залізниці штату Одіші звинувачують у "навмисному вбивстві" і "знищенні доказів". Усіх трьох співробітників взяв під варту відділ розслідування особливо тяжких злочинів ЦБР після допиту.

"Федеральне агентство досліджує кримінальну точку зору в аварії трьох потягів, яка забрала життя 293 людей у ​​цій найбільш смертоносній трагедії на залізниці за три десятиліття", - йдеться у повідомленні.

За словами комісара з питань безпеки залізниць, зіткнення трьох поїздів 2 червня сталося через несправну сигналізацію.

Розслідування інциденту Центральним бюро розслідувань Індії триває.

Зіткнення потягів в Індії

У п'ятницю, 2 червня, на сході Індії в штаті Одіша поблизу станції Баханага сталася залізнична катастрофа. Пасажирський потяг, що прямував з міста Калькутта до Ченная, зійшов з рейок, впав на зустрічну колію й зіштовхнуся з товарним потягом.

Кількість жертв аварії потрійного поїзда в Одіші перевищила 200 осіб, ще 900 людей отримали поранення.

Як повідомляє Reuters, щонайменше 288 людини загинули й понад 850 отримали поранення в результаті зіткнення потягів.

Зазначається, що це найбільша залізнична катастрофа в Індії з 1980-х років.