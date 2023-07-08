В Індії заарештували трьох працівників залізниці, підозрюваних у справі про зіткнення потягів
Центральне бюро розслідувань Індії (ЦБР) заарештувало трьох працівників залізниці через звинувачення у справі про аварію 2 червня за участю двох потягів, внаслідок чого загинули майже 300 людей
Про це пише Hindustan Times.
Старшого інженера відділу сигналів, інженера відділу та техніка залізниці штату Одіші звинувачують у "навмисному вбивстві" і "знищенні доказів". Усіх трьох співробітників взяв під варту відділ розслідування особливо тяжких злочинів ЦБР після допиту.
"Федеральне агентство досліджує кримінальну точку зору в аварії трьох потягів, яка забрала життя 293 людей у цій найбільш смертоносній трагедії на залізниці за три десятиліття", - йдеться у повідомленні.
За словами комісара з питань безпеки залізниць, зіткнення трьох поїздів 2 червня сталося через несправну сигналізацію.
Розслідування інциденту Центральним бюро розслідувань Індії триває.
Зіткнення потягів в Індії
У п'ятницю, 2 червня, на сході Індії в штаті Одіша поблизу станції Баханага сталася залізнична катастрофа. Пасажирський потяг, що прямував з міста Калькутта до Ченная, зійшов з рейок, впав на зустрічну колію й зіштовхнуся з товарним потягом.
Кількість жертв аварії потрійного поїзда в Одіші перевищила 200 осіб, ще 900 людей отримали поранення.
Як повідомляє Reuters, щонайменше 288 людини загинули й понад 850 отримали поранення в результаті зіткнення потягів.
Зазначається, що це найбільша залізнична катастрофа в Індії з 1980-х років.
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