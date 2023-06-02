В Індії зіштовхнулись два потяги: понад 50 людей загинуло, 300 поранені

Про це повідомляє The Telegraph.

У п'ятницю, 2 червня, на сході Індії в штаті Одіша поблизу станції Баханага сталася залізнична катастрофа.

Зазначається, що пасажирський потяг, що прямував з міста Калькутта до Ченнай, зійшов з рейок, впав на зустрічну колію й зіштовхнуся з товарним потягом. На місці подій триває пошуково-рятувальна операція.

Відомо, що внаслідок катастрофи загинули понад 50 людей, ще 300 отримали поранення. А багато інших пасажирів все ще перебувають у "пастці" під вагонами.