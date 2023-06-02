В Індії зіштовхнулись два потяги: понад 50 людей загинуло, 300 поранені
В Індії пасажирський потяг зійшов з рейок і зіткнувся з товарним. Унаслідок цього загинули понад 50 людей, ще 300 отримали поранення. Деякі пасажири залишаються під вагонами
Про це повідомляє The Telegraph.
У п'ятницю, 2 червня, на сході Індії в штаті Одіша поблизу станції Баханага сталася залізнична катастрофа.
Зазначається, що пасажирський потяг, що прямував з міста Калькутта до Ченнай, зійшов з рейок, впав на зустрічну колію й зіштовхнуся з товарним потягом. На місці подій триває пошуково-рятувальна операція.
Відомо, що внаслідок катастрофи загинули понад 50 людей, ще 300 отримали поранення. А багато інших пасажирів все ще перебувають у "пастці" під вагонами.
- Нагадаємо, що унаслідок аварії потяга в індійському штаті Західна Бенгалія 14 січня 2022 року щонайменше дев'ятеро людей загинули та понад 45 громадян отримали травми.
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