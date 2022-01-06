В Індії зафіксували першу смерть від COVID-штаму "Омікрон"

Про це повідомляє BBC.



Видання зазначає, що 74-річний чоловік помер у західному штаті Раджастан.



“Технічно це смерть, пов'язана з "Омікроном". Він був літньою людиною, яка мала діабет та супутні захворювання", - сказав секретар МОЗ Лав Агарвал на брифінгу в середу, 5 січня.



За даними відомства, протягом доби в Індії зареєстрували 325 смертей, але лише одна була пов'язана з "Омікроном".



Індія підтвердила 2630 випадків зараження COVID-штамом "Омікрон".

Нагадаємо, 3 січня першу смерть від штаму коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Південній Кореї.