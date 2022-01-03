У Південній Кореї зафіксували першу смерть від COVID-штаму "Омікрон"

Про це повідомляє АР.

Покійному було 90 років, він отримав другу дозу вакцини від COVID-19 у жовтні.



Загалом у 21 людини в будинку для людей похилого віку, де жив померлий, був позитивний результат на COVID-19. У трьох із них був "Омікрон".

Південна Корея підтвердила 1 318 випадків штаму.