У Південній Кореї зафіксували першу смерть від COVID-штаму "Омікрон"
Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань повідомило про першу жертву штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє АР.
Покійному було 90 років, він отримав другу дозу вакцини від COVID-19 у жовтні.
Загалом у 21 людини в будинку для людей похилого віку, де жив померлий, був позитивний результат на COVID-19. У трьох із них був "Омікрон".
Південна Корея підтвердила 1 318 випадків штаму.
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