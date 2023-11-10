У індонезійських горах знайшли тварину, яку понад 60 років вважали вимерлою

Про це пише CNN.

За інформацією джерела, вчені помітили в індонезійських горах зниклий понад 60 років тому вид ссавців, довгодзьобу єхидну Аттенборо. Тварину зафіксувала камера в останній день чотиритижневої експедиції під керівництвом науковців Оксфордського університету.

Наприкінці важкої пригоди, під час якої команда вчених пережила землетрус і хвороби, біолог Джеймс Кемптон усе ж отримав зображення маленької істоти, що прогулюється лісовими хащами.

Раніше цей вид був науково зафіксований лише один раз, голландським ботаніком у 1961 році. Серед особливостей тварини - хребет їжака, морда мурахоїда і лапи крота. Довгодзьоба єхидна Аттенборо названа на честь британського натураліста Девіда Аттенборо.

"Причина, чому ці тварини не схожі на інших ссавців, бо вони належать до однопрохідних тварин групи яйцекладних, що відокремилися від решти ссавців близько 200 млн років тому", – сказав біолог Кемптон.

Інші види зустрічаються по всій території Австралії.