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Головна Наука Американський підліток винайшов мило для лікування раку шкіри

Американський підліток винайшов мило для лікування раку шкіри

10 листопада, 2023 п'ятниця
16:26
Наука вакцина

Американський 14-річний підліток розробив мило, яке може допомогти імунній системі боротися з раком шкіри

Про це повідомляє Science Alert.

Мило принесло йому головну нагороду в Young Scientist's Challenge, щорічному конкурсі американської транснаціональної компанії 3M, спрямованому на заохочення дітей та підлітків до пошуку інноваційних рішень повсякденних проблем.

Геман Бекель жив у Ефіопії протягом чотирьох років, перш ніж його сім'я переїхала до США, і каже, що спогади про те, як люди цілими днями працюють під палючим сонцем, надихнули його на винахід, який, як він сподівається, одного дня стане доступним та ефективним.

Він почав працювати над милом вдома, але коли став фіналістом конкурсу молодих вчених 3M, звернувся за допомогою до Університету Вірджинії та Джорджтаунського університету разом зі своєю наставницею Деборою Ізабель, інженером-продукт-інженером 3M.

Мило доставляє через шкіру ліки, які активують імунну систему організму для боротьби з раковими клітинами.

Основна сполука - імідазохінолін, який вже використовується для місцевого лікування таких захворювань, як бородавки, грибкові інфекції та акне. 

"Воно відчувається трохи більш липким, тому що в ньому є наночастинки на основі ліпідів, і вся суть полягає в тому, що навіть після того, як ви змиєте мило, лікувальні компоненти залишаться на вашій шкірі", - пояснив Геман.

Поки не ясно, наскільки добре ліпідні наночастинки проникають у живі тканини, такі як шкіра, але, можливо, винахід Гемана допоможе розпочати це тестування.

"Коли я тестував його на цифрових моделях, я отримав дуже, дуже високі цифри з точки зору ефективності. Однак, коли справа доходить до тестування на людях, я все ще не маю сертифікації FDA".

Він сподівається отримати дозвіл на тестування на людях і сертифікацію FDA протягом наступних п'яти років.

Якщо мило спрацює і буде визнано безпечним методом лікування, це може мати велике значення для тих, хто не може дозволити собі дорогі методи лікування раку шкіри.

  • Учені з Бразилії розробили вакцину для лікування залежності від кокаїну та креку, яка блокує доступ наркотиків до мозку. Вакцина вже пройшла успішні тестування на тваринах і зараз переходять до випробувань на людях.

Світ
Здоров'я
США
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