В Інтернет "злили" майже 53 млн записів про персональні дані українців

Про це повідомляє пресслужба Офіса омбудсмена.

Так, на одному із веб-сайтів у мережі Інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинка та квартири.

За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів.

Офіс омбудсмена направив листа до поліції щодо відкриття кримінального провадження і вжиття відповідних заходів реагування.

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