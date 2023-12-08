В Іраку обстріляли ракетами посольство США, - ЗМІ
В Іраку вранці 8 грудня обстріляли декількома ракетами посольство Сполучених Штатів в Багдаді
Про це пише Arab News із посиланням на власні джерела.
"У столиці Іраку близько 4 ранку в п'ятницю біля посольства пролунали вибухи, а також увімкнули сирени, які закликали людей "схилитися й укритися", - йдеться у повідомленні.
Речники посольства не відповіли на запити про коментарі. Також наразі не було зрозуміло, чи були активовані системи протиповітряної оборони посольства.
- 23 листопада військові Сполучених Штатів були атаковані в Іраку та Сирії чотири рази ракетами та безпілотниками.
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