В Іраку обстріляли ракетами посольство США, - ЗМІ

Про це пише Arab News із посиланням на власні джерела.

"У столиці Іраку близько 4 ранку в п'ятницю біля посольства пролунали вибухи, а також увімкнули сирени, які закликали людей "схилитися й укритися", - йдеться у повідомленні.

Речники посольства не відповіли на запити про коментарі. Також наразі не було зрозуміло, чи були активовані системи протиповітряної оборони посольства.