Американських військових в Іраку і Сирії атакували ракетами та БПЛА, - Reuters
У четвер, 23 листопада, військові Сполучених Штатів були атаковані в Іраку та Сирії чотири рази ракетами та безпілотниками
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що унаслідок атак немає постраждалих або пошкодження інфраструктури.
За словами посадовця, який говорить на умовах анонімності, американські та міжнародні сили були атаковані на двох об'єктах на північному сході Сирії ракетами та безпілотником. Також в Іраку кілька БПЛА були запущені з авіабази Айн-аль-Асад в напрямку, де розміщені сили США.
Відомо, що ці атаки відбулися наступного дня після того, як США завдали удару по збройному угрупованню "Хезболла", в результаті якого загинули 8 бойовиків.
Станом на четвер в Іраку було скоєно 36 атак на американські та міжнародні бази, а в Сирії - 37.
- 9 листопада сили США атакували військові бази проіранських терористів та їхніх проксі у східній частині Сирії, причетних до нападів на американські військові бази раніше.
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