Американських військових в Іраку і Сирії атакували ракетами та БПЛА, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що унаслідок атак немає постраждалих або пошкодження інфраструктури.

За словами посадовця, який говорить на умовах анонімності, американські та міжнародні сили були атаковані на двох об'єктах на північному сході Сирії ракетами та безпілотником. Також в Іраку кілька БПЛА були запущені з авіабази Айн-аль-Асад в напрямку, де розміщені сили США.

Відомо, що ці атаки відбулися наступного дня після того, як США завдали удару по збройному угрупованню "Хезболла", в результаті якого загинули 8 бойовиків.

Станом на четвер в Іраку було скоєно 36 атак на американські та міжнародні бази, а в Сирії - 37.