США у відповідь на обстріли завдали авіаудару по військових базах у Сирії

Про це йдеться в офіційній заяві міністра оборони США Ллойда Остіна, оприлюдненій у середу, передає Укрінформ.

"Сьогодні, за розпорядженням президента Байдена Збройні сили США завдали удару в цілях самооборони по об’єкту на сході Сирії, який використовувався Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та пов’язаними з ним угрупованнями", - зауважив глава Пентагону.

Удар був завданий двома американськими літаками F-15 по сховищу зброї та став відповіддю на серію атак по американських військових в Іраку та Сирії, здійснених підрозділами КВІР-Кудс.

"Сполучені Штати готові вжити подальших необхідних заходів на захист наших людей і наших об'єктів. Ми закликаємо проти будь-якої ескалації. Американський персонал продовжить виконувати місії з боротьби з "ІДІЛ" в Іраку та Сирії",- підкреслив міністр оборони США.