США у відповідь на обстріли завдали авіаудару по військових базах у Сирії
Збройні сили США атакували військові бази проіранських терористів та їхніх проксі у східній частині Сирії, причетних до нападів на американські військові бази раніше
Про це йдеться в офіційній заяві міністра оборони США Ллойда Остіна, оприлюдненій у середу, передає Укрінформ.
"Сьогодні, за розпорядженням президента Байдена Збройні сили США завдали удару в цілях самооборони по об’єкту на сході Сирії, який використовувався Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та пов’язаними з ним угрупованнями", - зауважив глава Пентагону.
Удар був завданий двома американськими літаками F-15 по сховищу зброї та став відповіддю на серію атак по американських військових в Іраку та Сирії, здійснених підрозділами КВІР-Кудс.
"Сполучені Штати готові вжити подальших необхідних заходів на захист наших людей і наших об'єктів. Ми закликаємо проти будь-якої ескалації. Американський персонал продовжить виконувати місії з боротьби з "ІДІЛ" в Іраку та Сирії",- підкреслив міністр оборони США.
- У ніч з 26 на 27 жовтня Сполучені Штати Америки завдали ударів по двох іранських об’єктах в Сирії.
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