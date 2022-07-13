В Ірані автобус потрапив у ДТП: троє людей загинуло, 16 постраждало
На півночі Ірану 12 липня перевернувся автобус, унаслідок чого три людини загинули та 16 зазнали поранень
По це пише Сіньхуа.
Начальник дорожньої поліції провінції Зенджан Мохаммад Алі Азімі зазначив, що дві жінки й чоловік загинули від важких травм, а ще 10 чоловіків і 6 жінок отримали поранення.
Він додав, що автобус прямував із західного прикордонного міста Базарган до столиці Тегеран. Аварія сталася через втому та сонливість водія.
Інформаційне агентство Tabnak написало, що в автобусі були іранські альпіністів, які повернулися з гір Туреччини.
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