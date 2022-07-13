По це пише Сіньхуа.

Начальник дорожньої поліції провінції Зенджан Мохаммад Алі Азімі зазначив, що дві жінки й чоловік загинули від важких травм, а ще 10 чоловіків і 6 жінок отримали поранення.

Він додав, що автобус прямував із західного прикордонного міста Базарган до столиці Тегеран. Аварія сталася через втому та сонливість водія.

Інформаційне агентство Tabnak написало, що в автобусі були іранські альпіністів, які повернулися з гір Туреччини.

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